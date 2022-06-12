الجوية يصطدم برفض اتحاد الكرة لتأجيل لقائه أمام الزوراء

شفق نيوز/ رفضت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد، تلبية طلب إدارة نادي القوة الجوية بتأجيل مباراته المقررة يوم غد امام الزوراء في ربع نهائي كاس العراق.

وقال عضو اللجنة نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز؛ ان موعد اللقاء مقرر ومعلوم لكل الأطراف منذ اكثر من اسبوع فلا داعي من طلب التأجيل.

واضاف ان كل الفرق المتأهلة تعرف اننا رفضنا جميع طلبات التأجيل وتغيير المواعيد ونسعى لانجاز المنافسات الخاصة بالدوري والكأس للبدء بمنافسات الموسم المقبل حسب التوقيت المحدد.

وأشار إلى أن "اتحاد الكرة يعمل على أنهاء الموسم بوقت مبكر وإعطاء فرصة للأندية للاستعداد الأمثل وخلال مدة مناسبة".

وفاتحت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي رسمياً، اتحاد الكرة العراقي لتأجيل مباراته أمام الزوراء في ربع نهائي كأس العراق، إضافة إلى الإتصال الهاتفي الذي جمع قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد برئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال للغرض نفسه.

وجاء طلب تأجيل مباراة فريقنا القوة الجوية أمام الزوراء في ربع نهائي كأس العراق إلى يوم الجمعة المقبل بدلا من يوم غد الإثنين لضمان تواجد اكبر عدد من الجمهور لمشاهدة القمة الكروية بين الفريقين، إضافة إلى أن الفريق يغيب عنه عدة لاعبين لأسباب منها تواجد لاعبي النادي مع المنتخب الاولمبي المشارك في تصفيات نهائيات آسيا، فضلا عن مشاركة المدافع ميلير مع منتخب بنما ضمن أيام فيفا دي حسب ما معمول به في كل دول العالم.