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الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-27T09:59:12+0000
الجوية يسعى للتصدر رغم غياب ثلاثة لاعبين "أساسيين" في لقاء اليوم

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس فريق القوة الجوية بكرة القدم سمير كاظم، يوم الأحد، جهوزية الصقور لمباراة النجف المقررة اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.

ويواجه نادي القوة الجوية، فريق النجف اليوم على ملعب النجف عند الثانية ظهراً، في منافسات الجولة الحادية عشر.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز؛ إن "فريق الجوية جاهز لأداء مهمته أمام النجف وتحقيق هدفه بالتصدر".

واشار الى ان "الفريق سيخسر جهود ثلاثة لاعبين اساسيين لأسباب منوعة وهم ابراهيم بايش بسبب إصابة بالركبة تعرض لها في مباراتنا امام السماوة، و سامح سعيد الذي تعرض لوعكة صحية مفاجأة وعلي حصني لعدم الجاهزية البدنية للمباراة".

وتابع كاظم؛ "اننا واثقون من كفاءة اللاعبين المتواجدين ونطمح لكسب النقاط الثلاث للتنافس على الصدارة والمركز الأول".

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