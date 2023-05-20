الجوية يستعيد الصدارة مؤقتاً بفوزه على النفط بهدفين نظيفين

شفق نيوز/ فاز فريق نادي القوة الجوية على مضيفه فريق نادي النفط، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

جرت المباراة في الساعة الرابعة والنصف عصراً على ملعب الشعب الدولي، وانتهت بفوز "الصقور" بهدفين مقابل لا شيء.

واضاع لاعب النفط ديني انتوي ركلة جزاء في الدقيقة 41 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل الجوية هدفه الاول في مرمى النفط بالدقيقة 74 عن طريق مهند عبد الرحيم، واضاف حسين جبار هدفاً ثانياً للقوة الجوية في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 59 بالصدارة مؤقتاً، وتجمد رصيد النفط عند النقطة 24 بالمركز 18.