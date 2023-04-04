الجوية يستعيد الصدارة على حساب كربلاء واربيل يحقق الانتصار على نفط ميسان

شفق نيوز/ فاز فريق نادي القوة الجوية على مضيفه فريق كربلاء بنتيجة 2-1 في ختام منافسات الجولة 22 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بعد لكلا الفريقين، سجل كربلاء اولا عن طريق سجاد رعد 34، وبعد دقيقة عادل الجوية النتيجة عبر اللاعب شريف عبد الكاظم في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني عن طريق المحترف نيدفيريكي ايفيونج

جرت المباراة في الساعة التاسعة والنصف على ملعب كربلاء الدولي .

وبهذه النتيجة استعاد القوة الجوية الصدارة برصيد 47 نقطة ، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 24 بالمركز الخامس عشر .

وفي نفس التوقيت ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي اربيل على ضيفه فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 3-1 ، وجرت المباراة في ملعب فرانسو حريري .

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق اربيل بهدف دون مقابل جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح شيركو كريم في الدقيقة 37 ، وفي الشوط الثاني سجل اربيل هدفين عن طريق امجد راضي بالدقيقة 68 وشيركو كريم بالدقيقة 87، بينما سجل نفط ميسان هدفه الوحيد عن طريق وسام سعدون بالدقيقة 73 .

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده ونفط ميسان 28 بالمركز 13 وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 32 بالمركز السابع .