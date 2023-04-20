الجوية يستعيد الصدارة بتعادله مع نفط ميسان

شفق نيوز/ استعاد فريق نادي القوة الجوية الصدارة بفارق الأهداف عن الشرطة بتعادله مع فريق نادي نفط ميسان ايجابياً 1-1 في ختام منافسات الجولة 24 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

سجل نفط ميسان هدفه اولاً عن طريق علي كريم في الدقيقة 45+2 من وقت الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني عن طريق مهند عبد الرحيم في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

جرت المباراة في الساعة العاشرة الا ربع مساءً على ملعب الشعب الدولي .

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده للنقطة 48 مستعيدا المركز الاول بفارق الاهداف عن الشرطة ، كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 36 بالمركز الثامن .