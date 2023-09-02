الجوية يختار ملعب دهوك لمبارياته في أبطال آسيا عِوض البصرة وأربيل

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي القوة الجوية، يوم السبت، نقل مباريات فريقها الكروي في بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب دهوك الدولي بدلا من ملعبي البصرة واربيل.

وقال نائب رئيس النادي هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة وجدت ملعب دهوك انسب من ملعب اربيل في المساحة ويناسب متطلبات الاتحاد الآسيوي كونه ملعب دولي جاهز لاحتضان مبارياتنا في دوري ابطال اسيا"، لافتا إلى أن "تقنية الفيديو (الـVAR) ستكون حاضرة خلال مواجهات البطولة".

واوضح ان "النادي اختار اولاً ملعب اربيل لاحتضان مبارياتنا عليها لكن الملعب كان غير جاهز، لنغير وجهتنا الى ملعب البصرة الدولي، وهنا اعترض الاتحاد الآسيوي بسبب حجز فريقي الزوراء والكهرباء المسبق لخوض منافساتهما في كأس الاتحاد الآسيوي، مبيناً أن "لوائح الاتحاد الاسيوي لاتسمح اشغال أكثر من فريقين لملعب واحد في البطولات القارية".

وتابع ان "ادارة الجوية وبعد قرار رفض الاتحاد الآسيوي للعب فريقها الكروي في البصرة اتفقت مع إدارة اربيل وقد تم الاتفاق فعلاً ، لكن صدمت بعدم كفاية الملعب وافتقاره للجوانب التنظيمية في الوقت الحالي ، لتغير وجهتها الى ملعب دهوك الذي يُعد من الملاعب الدولية المهمة المتكاملة".

واشار الى ان "لجنة من الاتحاد الآسيوي ستحضر الى دهوك للكشف عن ملعب دهوك لتقييم جاهزيته وتشخيص النواقص لبغية اكمالها خلال المدة المتبقية على انطلاق البطولة".

وأوقعت القرعة الآسيوية فريق القوة الجوية العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب الجزيرة الاماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي الزم نادي القوة الجوية بنصب منظومة الـ VAR في الملعب الذي يختاره من أجل خوض مباريات دوري ابطال اسيا، او نقل مبارياته خارج العراق.