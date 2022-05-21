الجوية يحقق فوزاً صعباً على ضيفه اربيل

شفق نيوز/ حقق فريق نادي القوة الجوية مساء اليوم السبت فوزاً صعباً على ضيفه فريق نادي اربيل بنتيجة 2-1.

سجل فريق القوة الجوية هدفه الاول عن طريق حمادي احمد في الدقيقة 13 ، وعاد القوة الجوية ليسجل الهدف الثاني عن طريق شريف عبد الكاظم في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ومن ركلة جزاء قلص كوسرت بايز النتيجة بتسجيله الهدف الاول لاربيل في الدقيقة 70 .

وضيف ملعب الشعب الدولي مساء اليوم اخر مواجهات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز بلقاء القوة الجوية وضيفه اربيل.

ورفع القوة الجوية رصيده للنقطة 58 بالمركز الرابع ، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 36 بالمركز الثاني عشر .