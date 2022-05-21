سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجوية يحقق فوزاً صعباً على ضيفه اربيل

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-21T20:21:50+0000
الجوية يحقق فوزاً صعباً على ضيفه اربيل

شفق نيوز/ حقق فريق نادي القوة الجوية مساء اليوم السبت فوزاً صعباً على ضيفه فريق نادي اربيل بنتيجة 2-1.

سجل فريق القوة الجوية هدفه الاول عن طريق حمادي احمد في الدقيقة 13 ، وعاد القوة الجوية ليسجل الهدف الثاني عن طريق شريف عبد الكاظم في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ومن ركلة جزاء قلص كوسرت بايز النتيجة بتسجيله الهدف الاول لاربيل في الدقيقة 70 .

وضيف ملعب الشعب الدولي مساء اليوم اخر مواجهات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز بلقاء القوة الجوية وضيفه اربيل.

ورفع القوة الجوية رصيده للنقطة 58 بالمركز الرابع ، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 36 بالمركز الثاني عشر .

related

فوز الطلبة وامانة بغداد في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-09-26 17:15:05
فوز الطلبة وامانة بغداد في دوري الكرة الممتاز

فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

Date: 2019-06-20 12:46:22
فيديو.. محاصرة جمهور الديوانية في النجف

السماوة يضيف الجوية في مباراة مؤجلة من دوري الكرة العراقي الممتاز

Date: 2021-06-13 15:54:47
السماوة يضيف الجوية في مباراة مؤجلة من دوري الكرة العراقي الممتاز

الجوية يعلن غياب أيمن حسين عن الافتتاح ويؤكد سعيه لنيل اللقب

Date: 2021-02-21 10:08:25
الجوية يعلن غياب أيمن حسين عن الافتتاح ويؤكد سعيه لنيل اللقب

تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي

Date: 2019-06-24 21:10:53
تعادل اربيل مع النجف بدوري الكرة العراقي

تعادل سلبي بين الميناء واربيل

Date: 2019-06-30 21:08:21
تعادل سلبي بين الميناء واربيل

تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

Date: 2019-12-21 13:13:38
تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

الزوراء يحسم قمة الجولة بالفوز على نفط الوسط مقدماً هدية لغريمه التقليدي

Date: 2021-01-17 17:24:28
الزوراء يحسم قمة الجولة بالفوز على نفط الوسط مقدماً هدية لغريمه التقليدي