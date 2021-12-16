الجوية يحقق المهم أمام أربيل والتعادل السلبي يحسم مواجهة أمانة بغداد والكرخ

شفق نيوز / حقق فريق القوة الجوية، فوزاً مهماً على فريق أربيل، يوم الخميس، لحساب الجولة 13 من الدوري العراقي الممتاز، لعيتلي المركز الثالث في جدول الترتيب.

واستضاف ملعب دهوك، المباراة بين الجوية وأربيل، الذي انتهى بفوز القوة الجوية بهدف دون رد، سجله كابتن الفريق اللاعب حمادي أحمد في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 28 التي وضعته في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بينما تجمد رصيد أربيل عند النقطة 8 في المركز 17.

وفي مباراة أخرى، حيث استضاف أمانة بغداد، فريق الكرخ، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، وبهذه النتيجة رفع أمانة بغداد رصيده للنقطة 17 بالمركز التاسع، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 9 بالمركز 16 .