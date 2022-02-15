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الجوية يحقق الفوز على سامراء في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-15T19:47:13+0000
الجوية يحقق الفوز على سامراء في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من تحقيق الفوز على ضيفه سامراء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأقيمت المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفين، جاء الهدف الاول عن طريق اللاعب صفاء هادي بالدقيقة 56 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 59 جاء الهدف الثاني للجوية عن طريق اللاعب مهدي بوكاسي.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 38 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد سامراء عند النقطة الخامسة بالمركز الاخير.

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