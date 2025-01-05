الجوية يتمسك بالصدارة وصراع المراكز الأولى يحتدم بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تصدر نادي القوة الجوية لكرة القدم، ترتيب فرق دوري نجوم العراق، بعد انتهاء الجولة 12 رغم خسارته امام الزوراء، لييقى رصيده عند النقطة 27.

ويطارد الجوية، بالوصافة نادي الشرطة برصيد 25 نقطة، ثم زاخو بالمركز الثالث برصيد 22 نقطة، يليه الزوراء المركز الرابع برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن زاخو.

وفي المراكز المتأخرة، حل نادي نفط البصرة بالمركز 17 برصيد ثمان نقاط فقط، وبنفس الرصيد جاء الكرخ بالمركز 18 بفارق الأهداف عن نفط البصرة ك، ثم ديالى بالمركز 19 برصيد 4 نقاط، وبالمركز الأخير نادي الحدود برصيد ثلاث نقاط فقط.