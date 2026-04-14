الجوية يتحرك ضد الرشيدي.. نهاية مشوار وشكوى دولية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي القوة الجوية العراقي أن مسيرة اللاعب الكويتي عيد الرشيدي مع النادي وصلت رسمياً إلى نهايتها، بعد أن تأكدت الإدارة من ذلك من خلال الاتصالات والتحريات المختلفة.

وقال رحيم الدراجي، المنسق الإعلامي للنادي، لوكالة شفق نيوز، إن عيد الرشيدي تواصل مع الإدارة واعتذر عن العودة، مشيراً إلى "ضغوط عائلية وأخرى لم يود الكشف عن تفاصيلها"، وأكد استعداده لحل العقد بينه وبين النادي بالتراضي.

وأوضح الدراجي أن اللاعب مرتبط بعقد رسمي مع النادي، وأن مغادرته دون العودة تُعد خرقاً للتعاقد، مما دفع إدارة النادي إلى التفكير في تقديم شكوى رسمية ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال لم يُحل الموضوع بين الطرفين، وحسب الضوابط.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر داخل نادي القوة الجوية أن الأزمة بين الطرفين لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل تتضمن أبعاداً سياسية، إضافة إلى رفض عائلته، ما قد يكون سبب توقف التعاون بين اللاعب والنادي.

وأشارت المصادر، إلى أن الإدارة تعمل على إعداد ملف شامل للشكوى يتضمن جميع البنود التعاقدية والتفاصيل القانونية، لضمان حماية حقوق النادي على المستوى الدولي، وهو ما قد يؤثر على مستقبل اللاعب المهني.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من عيد الرشيدي أو وكيله، فيما يترقب جمهور النادي مزيداً من التفاصيل حول الخطوات القادمة، وما إذا كان هذا الفصل يمثل نهاية مشواره مع الفريق أو بداية لمفاوضات جديدة تحت تأثير الوقت والضغوط السياسية.

وكان الرشيدي قد ترك النادي بعد توتر أوضاع المنطقة وأحداث الحرب التي كان أحد أطرافها إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.