الجوية وفتاة اربيل ينهيان بطولة كاس العراق لصالات السيدات

شفق نيوز/ تقام اليوم الاثنين المباراة النهائية لختام بطولة كاس العراق لكرة الصالات للسيدات 2023، في مدينة دهوك بين فريقي القوة الجوية وفتاة اربيل .

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة الثانية ظهراً في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة دهوك.

يذكر ان عشرة أندية شاركت في البطولة التي انطلقت يوم 19 من الشهر الجاري وتستمر لغاية يوم 26، وهي أندية، الزوراء، والقوة الجوية، وفتاة أربيل، وقره قوش، والصناعات الكهربائية، وآل بدير، وتللسقف، والرافدين، وشهربان، وبلادي.