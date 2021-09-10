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الجوية وحيدا.. أندية الدوري الممتاز مهددة بعدم المشاركة

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-10T10:09:57+0000
الجوية وحيدا.. أندية الدوري الممتاز مهددة بعدم المشاركة

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم لجنة المسابقات في التطبيعية قحطان المالكي يوم الجمعة، انه لا يوجد أي تأجيل لانطلاق الدوري الممتاز كما يشاع، وفيما اشار الى ان البطولة ستنطلق بموعدها المحدد في العشرين من هذا الشهر، لفت الى ان سحبة الدوري ستقام في مقر اتحاد الكرة يوم الخميس المقبل أو اليوم الذي يليه الجمعة.

وقال المالكي لوكالة شفق نيوز؛ ان مشكلة تواجه انطلاق الدوري تهدد مشاركة فرق في المنافسات، كون اندية ممتازة لحد الان لم تحل موضوع التراخيص الخاصة بالملاعب و جاهزيتها لاستضافة كل نادي لمباريات الدوري الممتاز وكذلك عدم تسديد مستحقات وديون لاعبين ومدربين كانوا قد مثلوا تلك الاندية لمواسم سابقة والذين قدموا شكوى للاتحاد الاسيوي والجهات القانونية وكسبوا القضية.

وأوضح أن آخر موعد حدده الاتحاد الآسيوي لتراخيص الملاعب كان هو 31/ 8 لكن أرسلنا كاتحاد عراقي الى الاتحاد الاسيوي لتمديد الموعد الى 20/9 لكن الاتحاد الآسيوي لحد الان لم يرد.

وبين المالكي؛ أن 16 ناديا لم ينجزوا ولم يحلوا موضوع التراخيص ولا المشاكل المالية مع اللاعبين والمدربين، مؤكدا ان نادي القوة الجوية هو الوحيد الذي لم تكن عليه شائبة وانجز كل الإجراءات.

وختم ان الاندية لم تستوعب خطورة اهمالها لملف التراخيص والديون، وفي حال استمر الاهمال واللامبالاة سوف لن يشاركوا في الدوري الممتاز.

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