الجوية والطلبة مهددان بغرامة مالية أثر غياب ملعب المدينة بانطلاق دوري النجوم

شفق نيوز - بغداد

تلقى فريقا القوة الجوية والطلبة ضربة مبكرة قبل انطلاق منافسات دوري النجوم للموسم 2026-2027، بعد قرار عدم جاهزية ملعب المدينة الدولي لاحتضان مبارياتهما خلال الجولات الثلاث الأولى من المسابقة.

وقال الناطق الاعلامي باسم لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم بلال زكي لوكالة شفق نيوز، ان قرار عدم جاهزية ملعب المدينة سيترتب عليه فرض غرامة مالية على ناديي القوة الجوية والطلبة، مبيناً أن نظام التراخيص قد أُغلق وان لجنة التراخيص من المرتقب أن تعقد، في وقت لاحق من اليوم اجتماعها المخصص للتصويت.

وأكد أنه في حال عدم جاهزية الملعب الذي سبق للناديين اعتماده، فان القوة الجوية والطلبة سيعدان غير مستوفيين لشروط الترخيص، وسيشاركان في المسابقة بعد تسديد الغرامة المالية المنصوص عليها في اللائحة.

وأضاف زكي أن التوقعات تشير الى استمرار خروج ملعب المدينة من الخدمة حتى الاول من ايلول/ سبتمبر المقبل، وهو الموعد المتوقع لاكتمال جاهزيته، موضحا أن هذا الأمر الذي سيدفع ادارتي الناديين الى البحث عن ملاعب بديلة لاستضافة مبارياتهما خلال الجولات الاولى من دوري نجوم العراق.

وحددت اللجنة الاول من آب/أغسطس الجاري موعداً نهائياً لاغلاق نظام التراخيص، فيما ستعلن اللجنة اليوم الخامس من الشهر ذاته نتائج الاندية الحاصلة على الترخيص الى جانب التي لم تستوفِ متطلبات اعتماد ملاعبها، بينما ستمنح الاندية التي لم تحصل على الترخيص مهلة لمدة يومين لتقديم طلبات الاستئناف على قرارات لجنة التراخيص، وفقاً للإجراءات والتعليمات المعتمدة.

وتنطلق منافسات دوري النجوم للموسم 2026-2027 يوم 14 آب الجاري، حيث يلتقي القوة الجوية مع نوروز في مباراة الافتتاح التي ستقام على ملعب نوروز.