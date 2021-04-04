سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجوية والشرطة يحققان الفوز بدوري الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-04T20:30:18+0000
الجوية والشرطة يحققان الفوز بدوري الصالات

شفق نيوز/ تمكنت فرق القوة الجوية، الشرطة، الشرقية، الجنوب ومصافي الجنوب من الفوز بدوري كرة الصالات الممتاز بجولته الـ 20.

وجرت اليوم الأحد، خمس مواجهات، من دوري الصالات فاز فيها فريق نادي الشرقية على فريق نادي بلدية الناصرية 4-2.

كما فاز فريق نادي الجنوب على فريق نادي اوروك 2-0، وفوز فريق نادي مصافي الجنوب على فريق نادي غاز الشمال 3-2، وفوز فريق نادي القوة الجوية على فريق نادي شهربان 4-1، وفوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي الجنسية 8-1.

ويتصدر نفط الوسط ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 20 برصيد 52 نقطة، والشرطة ثانيا 46 نقطة والقوة الجوية ثالثا 38 نقطة.

related

فوز مصافي الوسط ونفط الوسط والجنسية وتعادل واحد في الجولة 17 لدوري الصالات

Date: 2021-02-05 15:42:05
فوز مصافي الوسط ونفط الوسط والجنسية وتعادل واحد في الجولة 17 لدوري الصالات

ثماني مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز.. وهذه نتائجها

Date: 2021-03-24 15:25:19
ثماني مواجهات في انطلاق المرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز.. وهذه نتائجها

عقوبات بالجملة تطال لاعبين ومدربين من دوري الصالات والدرجة الأولى

Date: 2020-12-01 17:37:05
عقوبات بالجملة تطال لاعبين ومدربين من دوري الصالات والدرجة الأولى

ثمان مواجهات في انطلاق جولة جديدة بالمرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز

Date: 2021-03-28 08:01:19
ثمان مواجهات في انطلاق جولة جديدة بالمرحلة الثانية لدوري الصالات الممتاز

بعد استئناف دوري الصالات الممتاز.. شهربان يهزم الجنسية

Date: 2021-03-30 13:26:59
بعد استئناف دوري الصالات الممتاز.. شهربان يهزم الجنسية

الأزمة المالية تعصف بدوري الصالات الممتاز

Date: 2020-12-13 16:59:07
الأزمة المالية تعصف بدوري الصالات الممتاز

تحديد مواعيد دوري الدرجة الأولى والشباب لكرة الصالات

Date: 2020-12-30 12:40:51
تحديد مواعيد دوري الدرجة الأولى والشباب لكرة الصالات

صالات شهربان تهزم نفط الجنوب في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-14 12:02:26
صالات شهربان تهزم نفط الجنوب في الدوري الممتاز