الجوية والشرطة يحققان الفوز بدوري الصالات

شفق نيوز/ تمكنت فرق القوة الجوية، الشرطة، الشرقية، الجنوب ومصافي الجنوب من الفوز بدوري كرة الصالات الممتاز بجولته الـ 20.

وجرت اليوم الأحد، خمس مواجهات، من دوري الصالات فاز فيها فريق نادي الشرقية على فريق نادي بلدية الناصرية 4-2.

كما فاز فريق نادي الجنوب على فريق نادي اوروك 2-0، وفوز فريق نادي مصافي الجنوب على فريق نادي غاز الشمال 3-2، وفوز فريق نادي القوة الجوية على فريق نادي شهربان 4-1، وفوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي الجنسية 8-1.

ويتصدر نفط الوسط ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 20 برصيد 52 نقطة، والشرطة ثانيا 46 نقطة والقوة الجوية ثالثا 38 نقطة.