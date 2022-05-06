سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجوية والشرطة والميناء والديوانية يحققون الفوز في دوري الشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-06T17:28:58+0000
الجوية والشرطة والميناء والديوانية يحققون الفوز في دوري الشباب

شفق نيوز/ حققت فرق نادي شباب القوة الجوية والشرطة والميناء والديوانية، يوم الجمعة، الفوز ضمن الجولة الـ16 الدوري الممتاز للشباب بكرة القدم.

وحقق فريق نادي القوة الجوية الفوز على فريق نادي الكرخ بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرت أحداثه اليوم على ملعب الغزالية. وسجل هدفا المباراة كل من كاظم محمد ، وعبد الرحمن علي في الدقيقتين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة.

كما فاز فريق شباب الشرطة على مضيفه فريق نادي الطلبة 2-1، وفاز فريق نادي الميناء على مضيفه فريق امانة بغداد بنتيجة 1-0، كما فاز فريق نادي الديوانية على مضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-1.

وكان شباب الزوراء تغلب على شباب سامراء بخمسة أهداف لهدفين سجل اهداف الزوراء محمد حسين هدفين وعلي الاكبر هدفين ومحمد سعد.

related

تعرف على نتائج مباريات دوري الشباب العراقي لكرة القدم

Date: 2022-04-24 20:55:15
تعرف على نتائج مباريات دوري الشباب العراقي لكرة القدم

بالصور.. نتائج مباريات دوري الشباب العراقي لكرة القدم

Date: 2022-04-28 20:07:59
بالصور.. نتائج مباريات دوري الشباب العراقي لكرة القدم

بـ20 فريقا.. لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق دوري الشباب لكرة القدم

Date: 2021-04-06 10:59:33
بـ20 فريقا.. لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق دوري الشباب لكرة القدم

المسابقات تمهل الأندية المتأخرة بكشوفات لاعبيها مدة اسبوع

Date: 2021-05-04 11:31:46
المسابقات تمهل الأندية المتأخرة بكشوفات لاعبيها مدة اسبوع

المسابقات تقرر تأهل فريق رابع من كل مجموعة لممتاز الشباب

Date: 2021-06-02 11:16:58
المسابقات تقرر تأهل فريق رابع من كل مجموعة لممتاز الشباب

بركلات الترجيح.. الشرطة يتوج بلقب دوري الشباب الممتاز لكرة القدم

Date: 2021-07-17 16:42:58
بركلات الترجيح.. الشرطة يتوج بلقب دوري الشباب الممتاز لكرة القدم

دوري الشباب.. القوة الجوية يفوز على زاخو والزوراء على سامراء

Date: 2022-03-11 17:12:57
دوري الشباب.. القوة الجوية يفوز على زاخو والزوراء على سامراء

خمسة انتصارات وأربعة تعادلات دوري الشباب الممتاز

Date: 2022-03-15 15:55:17
خمسة انتصارات وأربعة تعادلات دوري الشباب الممتاز