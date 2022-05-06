الجوية والشرطة والميناء والديوانية يحققون الفوز في دوري الشباب

شفق نيوز/ حققت فرق نادي شباب القوة الجوية والشرطة والميناء والديوانية، يوم الجمعة، الفوز ضمن الجولة الـ16 الدوري الممتاز للشباب بكرة القدم.

وحقق فريق نادي القوة الجوية الفوز على فريق نادي الكرخ بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرت أحداثه اليوم على ملعب الغزالية. وسجل هدفا المباراة كل من كاظم محمد ، وعبد الرحمن علي في الدقيقتين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة.

كما فاز فريق شباب الشرطة على مضيفه فريق نادي الطلبة 2-1، وفاز فريق نادي الميناء على مضيفه فريق امانة بغداد بنتيجة 1-0، كما فاز فريق نادي الديوانية على مضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-1.

وكان شباب الزوراء تغلب على شباب سامراء بخمسة أهداف لهدفين سجل اهداف الزوراء محمد حسين هدفين وعلي الاكبر هدفين ومحمد سعد.