الجوية والزوراء يواجهان "الاتحاد والنجمة" بطموح الانتصار الآسيوي

شفق نيوز/ يواجه فريق نادي القوة الجوية، ضيفه فريق نادي الاتحاد السعودي في ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل عند الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين لحساب دوري آبطال آسيا، في حين يخوض الزوراء لقاءه أمام النجمة اللبناني مساء الاثنين، ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.

وسيفقد الاتحاد السعودي خدمات المحترفين في صفوف الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله وفابينيو وايجور كورنادو وفيليبي لويز بداعي الاصابة، وسيشرك مدرب الاتحاد نونو المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سيظهر في التشكيلة الأساسية لأول مرة في البطولة الآسيوية اضافة الى المحترفين البرازيلي رومارينهو والبرتغالي جوتا والفرنسي كانتي.

وقال مدرب الجوية ايوب اوديشو لوكالة شفق نيوز، إن "فريقنا جاهز للقاء اليوم ونسعى لتحقيق الفوز المهم جدا بالنسبة لنا، وسنحاول تجنب ارتكاب الاخطاء خلال اللقاء".

واضاف ان "بنزيما لاعب كبير وسنسعى للحد من خطورته، مبينا ان "تواجد النجوم في نادي الاتحاد يمنحنا حافزاً لتقديم الافضل".

وتابع اننا "سنلعب بطريقة نقلل من خلالها خطورة الفريق المنافس".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل مساء امس الأحد، بنزيما ورفاقه بنادي الاتحاد الرياضي السعودي بمقره في اربيل، قبل يوم على موقعة دوري أبطال آسيا أمام نادي القوة الجوية، المقررة على ملعب فرانسو حريري. يذكر ان فريق الاتحاد السعودي قد فاز على القوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة 1 -0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

في السياق، يستضيف نادي النجمة اللبناني فريق نادي الزوراء في ملعب الملك فهد في المملكة العربية السعودية عند الساعة السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وقال مشرف وعضو ادارة الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق يسعى من خلال مباراة اليوم لتعزيز ماحققه في المباراة السابقة بين الفريقين في البصرة وتحقيق فوز اخر على النجمة للابقاء على آمالنا في التنافس على الصدارة والعبور للمرحلة التالية".

واضاف ان "لاعبي الزوراء جاهزون لمباراة اليوم التي ستشهد غياب ثلاثة لاعبين مهمين هم احمد عبد الحسين وحسين فلاح بداعي الاصابة وحسام كاظم لتراكم البطاقات".

ويتصدر فريق الرفاع البحريني المجموعة نفسها بـ 7 نقاط، يليه العربي الكويتي بـ 4 نقاط، بينما يحتل الزوراء المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ويأتي النجمة بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.