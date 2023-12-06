الجوية لن يلعب.. مباراة واحدة في ختام الجولة الـ7 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز / تختتم اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024.

وتقام اليوم، مباراة واحدة في البصرة بعد تأجيل مباراة القوة الجوية والحدود إلى يوم 12 من الشهر الجاري، في ختام الجولة السابعة لمنافسات دوري نجوم العراق.

ويستضيف ملعب الفيحاء في البصرة، آخر مباريات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق، مباراة تجمع نادي الميناء وضيفه النجف عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وكان فريق نفط ميسان اعتلى ترتيب الفرق لأول مرة بعد فوزه في افتتاح مباريات الجولة السابعة على نادي القاسم بثلاثية نظيفة ورفع رصيده للنقطة الـ 14 متفوقاً على القوة الجوية بنقطة واحدة، وقد تسبب الفوز في استقالة مدرب القاسم جاسب سلطان.