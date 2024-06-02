الجوية: سنقنع اوديشو للعدول عن الاستقالة وهناك أسماء أخرى لو أصرّ عليها

شفق نيوز/ اكدت ادارة القوة الجوية، يوم الاحد، انها ستجتمع "قريبا جدا" لحسم موضوع المدرب الذي سيقود الفريق الكروي للنادي خلال المراحل المقبلة، نافية في الوقت ذاته تسمية احمد صلاح ليكون مدربا للفريق.

وقال حمادي احمد عضو إدارة النادي لوكالة شفق نيوز، ان الادارة لم تحدد لغاية الآن من سيقود فريق القوة الجوية، وأنها ستفاتح ايوب اوديشو مدرب الفريق للعدول عن استقالته .

واضاف انه في حال اصرّ أيوب على الاستقالة، فهناك اسماء عدد من المدربين على طاولة الادارة لاختيار احدهم .

ونفى حمادي ان تكون الادارة قررت تسمية المدرب احمد صلاح لقيادة الصقور والذي استقال من تدريب الطلبة، مؤكدا ان مايتداول في بعض المواقع عار عن الصحة .

وكان أحمد صلاح وايوب اوديشو استقالا في نفس الوقت بعد انتهاء الجولة الـ 32 من دوري نجوم العراق.

ويحتل الجوية بعد انتهاء الجولة الـ 32 المركز الثاني برصيد 66 نقطة .