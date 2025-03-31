الجوية تنتظر استقالة رسمية من صلاح‏ وجبار يعدل عن قرار مشابه

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي نفط ميسان، يوم الاثنين، أن مدربها الكروي علي جبار باقٍ مع فريق نفط ميسان وقد قام بسحب استقالته التي إعلانها أمس بعد مباراة نفط ميسان التي انتهت بالفوز على نفط البصرة 1-0.

‏وقال مهند اللامي، عضو إدارة نفط ميسان، لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة عقدت مع المدرب علي جبار اجتماعاً مطولاً وقد ورفضت استقالته".

‏وأضاف اللامي، أن استقالة جبار جاءت نتيجة لضغوط عائلية يواجهها وقد منحته الادارة يومان اجازة للذهاب إلى بغداد وحل اموره العائلية ‏ليواصل بعدها قيادة الفريق.

‏وأكد أن "جبار سيقود الفريق في الجولة 26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم أمام فريق الكهرباء في ميسان يوم الجمعة المقبل".

‏إلى ذلك، أكد مصدر في نادي القوة الجوية أن "المدرب لؤي صلاح اعلن استقالته بعد الخسارة الثقيلة أمام الشرطة امس 0-4".

وقال المصدر، للوكالة، إن المدرب لؤي صلاح لم يقدم استقالة رسمياً لإدارة النادي لغاية الآن إلا أنه أعلن استقالته امام اللاعبين بعد ان ودعهم فور انتهاء المباراة".

واشار الى ان الادارة لم تتسلم اي استقالة رسمية من المدرب لغاية الان، وفي حال تم تسلمها فإنها ستتبع الامور الاصولية وتناقش ذلك لحين إصدار القرار بالموافقة عليها أو الرفض.