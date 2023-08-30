الجوية تكشف أسباب تغيير ملعب اربيل واعتمد البصرة الدولي في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي القوة الجوية، يوم الأربعاء، الأسباب التي أدت لنقل مبارياتها في دوري أبطال آسيا من اربيل الى البصرة.

وقال عضو ادارة النادي موفق زيدان لوكالة شفق نيوز، ان الادارة قررت نقل مباراتها لملعب البصرة لعدم جاهزية ملعب اربيل، وعدم توفر ملعب تدريب، وعدم امكانية تواجد الفار في ملعب اربيل.

وأوضح ان الاتحاد الاسيوي يضع ضمن متطلباته توفير ملاعب التدريب وتقنية الفار، وان يكون الملعب الذي يحتضن المباريات الاسيوية جاهزة من كل النواحي.

وتابع زيدان بالقول: ان ملعب البصرة ملعب جاهز و يمتلك كل المقومات التي يحددها الاتحاد الآسيوي ضمن معاييره والتي يؤكد عليها في كل منافسات تقام تحت اشرافه .

وأعلن نادي القوة الجوية أنه قرر اعتماد ملعب البصرة الدولي بدلا من اربيل الذي كان قد أعلن أن الملعب الأخير سيكون خياره لخوض مبارياته في دوري أبطال آسيا.

وجرت سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأوقعت القرعة ممثل العراق الوحيد القوة الجوية في المركز الثالث إلى جانب الاتحاد السعودي، وسباهان الإيراني، وأجمك الأوزبكي.