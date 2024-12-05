"الجوية" تقيل القطري وسام رزق وتتفق مع لؤي صلاح لقيادة "الصقور"

شفق نيوز/ قررت إدارة القوة الجوية الرياضي، يوم الخميس، إقالة المدرب القطري وسام رزق بعد النتائج المخيبة وخروج الفريق من دوري أبطال أندية آسيا2، والاتفاق مع لؤي صلاح لقيادة "الصقور".

وقال مصدر في إدارة النادي لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة اتفقت مع المدرب لؤي صلاح لقيادة الفريق لما تبقى من الدوري خلفاً للمقال القطري رزق".

‏وأشار إلى أن "إدارة النادي عقدت اجتماعها في الساعة الواحدة من ظهر اليوم مع المدرب وسام رزق وناقش الطرفان الجوانب التي أدت إلى خروج الفريق من البطولة الآسيوية وسوء بعض النتائج في دوري نجوم العراق".

وبين أن "الطرفين توصلا إلى فسخ العقد مع تقديم الشكر والامتنان للمدرب القطري رزق للجهود التي بذلها".

‏وأشار إلى ان "الإدارة اتفقت مع المدرب لؤي صلاح وتم حسم بعض الأمور المتعلقة معه والتوصل إلى اتفاق بنسبة كبيرة لقيادة الصقور لما تبقى من الدوري".