الجوية بالصدارة ودهوك ثالثاً والقاسم 19 في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ انفرد فريق القوة الجوية بصدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 16، برصيد 40 نقطة، يلاحقه الشرطة برصيد 35 نقطة ثم دهوك بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد فوزه الأخير على كربلاء مستغلا تلكؤ الزوراء بتعادله مع الكرخ.

فيما قفز نوروز للمركز الرابع برصيد 26 نقطة مستغلا ايضا تلكؤ الزوراء، وكذلك الطلبة الذي جاء خامسا برصيد 26 نقطة ايضا بفارق الأهداف والزوراء الذي تراجع ثلاثة مراكز بنفس رصيد نوروز والطلبة بفارق الأهداف.

بينما جاء زاخو بالمركز السابع برصيد 25 نقطة، ثم النفط بالمركز الثامن برصيد 23 نقطة، ونفط ميسان بالمركز التاسع برصيد 22 نقطة، والحدود بالمركز العاشر برصيد 20 نقطة، واربعة فرق جمعت 17 نقطة.

وصنفت المراكز حسب فارق الأهداف، حيث جاء اربيل بالمركز 11، والميناء بالمركز الـ12، ونفط البصرة بالمركز 13، والنجف بالمركز 14، بينما حل الكهرباء بالمركز 15 برصيد 16 نقطة، والكرخ بالمركز 16 برصيد 14 نقطة، وكربلاء بالمركز 17 برصيد 13 نقطة، وامانة بغداد بالمركز 18 برصيد 12 نقطة.

وتراجع القاسم للمركز 19 برصيد 11 نقطة بعد أن اعتبر خاسرا امام القوة الجوية بسبب انسحابه من المباراة، كما تم خصم منه 3 نقاط، ونفط الوسط بالمركز 20 برصيد 7 نقاط .