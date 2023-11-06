دوري ابطال اسيا.. القوة الجوية يفوز على رفاق بنزيما بهدفين نظيفين

شفق نيوز/ صعق نادي القوة الجوية العراقي ضيفه الاتحاد السعودي، ليذيقه أول هزيمة في الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا.

وفاز القوة الجوية على الاتحاد بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين، على ملعب فرانسو حريري في اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023.

وافتتح علي جاسم التسجيل للفريق المضيف قبل دقيقة وحيدة من نهاية الشوط الأول، حيث استغل كرة عرضية أرضية ليضعها داخل شباك عبدالله المعيوف.

وفي الدقيقة السابعة من عمر الشوط الثاني، نجح مهند عبد الرحيم كرار في تسجيل الهدف الثاني للفريق العراقي بنفس الطريقة.

ولم ينجح الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، في إنقاذ فريقه من الهزيمة، في المباراة الأولى التي يشارك فيها مع "العميد" في دوري أبطال آسيا.

وغاب اللاعب الفرنسي عن الفريق السعودي في مبارياته الـ3 الأولى من دوري أبطال آسيا، عندما فاز على أجمك الأوزبكي 3-0 بالجولة الأولى، والقوة الجوية 1-0 في الجولة الثالثة.