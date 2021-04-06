الجوية العراقي يرتدي "القميص الأزرق" بلقاء الوحدة السعودي غداً

شفق نيوز/ عقد اليوم في المملكة العربية السعودية المؤتمر الفني لمباراة القوة الجوية والوحدة السعودي ضمن منافسات

الملحق الاسيوي وتمت مناقشة الية اجراء المباراة وتحديد التجهيزات ووقت انطلاق المباراة التي ستقام في ملعب الشرائع في مكة.

وسيرتدي فريق القوة الجوية الزي الأزرق الكامل، فيما سيرتدي حارس المرمى القميص الأسود الموشح بالأصفر، اما فريق الوحدة السعودي سيرتدي الزي الأحمر الكامل.

وستقام المباراة غداً الاربعاء بين فريق القوة الجوية ومضيفه الوحدة السعودي ضمن مباريات ملحق دوري أبطال آسيا على ملعب الشرائع عند الساعة ٨:٤٥ مساء.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم عماني بقيادة الدولي عمر مبارك اليعقوبي لقيادة مباراة القوة الجوية والوحدة السعودي في ملحق أبطال آسيا.