بصافرة لبنانية.. الجوية العراقي بالازرق والشباب السعودي بالأبيض غداً

شفق نيوز/ عقد في فندق مناوي باشا بمحافظة البصرة، اليوم الأحد، المؤتمر الفني الخاص لتحديد لون التجهيزات لمباراة فريقي القوة الجوية العراقي والشباب السعودي المقررة في الساعة الخامسة عصر يوم غد في ملعب جذع النخلة بالمحافظة.

وأعلن خلال المؤتمر عن تجهيزات الفريقين للمباراة في بطولة كأس الملك سلمان للاندية لكرة القدم، حيث سيرتدي فريق القوة الجوية اللون الأزرق الكامل، بينما سيرتدي حارس مرماه اللون الأصفر، اما فريق الشباب السعودي سيرتدي اللون الابيض، بينما يرتدي حارس مرماه اللون العنابي.

إلى ذلك وصل الى البصرة الطاقم التحكيمي اللبناني الذي سيقود اللقاء ، حيث يتألف الطاقم من حكم الوسط علي رضا يساعده كل من ربيع عميرات مساعد اول، وعلي فقيه مساعد ثاني، والحكم الرابع الشيخ احمد علاء الدين .

وتقام مباراة ذهاب القوة الجوية العراقي والشباب السعودي، ضمن بطولة كأس الملك سلمان “البطولة العربية للأندية” 2023، في ملعب جذع النخلة في البصرة ، بينما تقام مباراة الاياب باراضي المملكة العربية السعودية، تحديداً بملعب لأمير فيصل بن فهد بنادي الاتحاد.

وسيتواجد الفائز من مباراتي الذهاب والإياب السابق ذكرهم بالمجموعة الثانية من البطولة، إلى جانب كلاً من الهلال السعودي والسد القطري والوداد الرياضي المغربي.

وأوقعت القرعة فريق الشباب السعودي في مواجهة نارية أمام خصمه العراقي فريق القوة الجوية، حيث يتنافس الطرفان على أولى مقاعد العبور للدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان 2023.