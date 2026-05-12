الجولة 35.. مباريات محتدمة بدوري نجوم العراق

تنطلق يوم الخميس المقبل، مواجهات الجولة الـ35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة 10 مواجهات مرتقبة تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وشهدت الجولة الماضية تغييرات كبيرة في ترتيب فرق دوري النجوم، ورغم خسارة القوة الجوية أمام الكرمة في الجولة 34 الا انه بقي منفرداً بصدارة الترتيب برصيد 77 نقطة، فيما يلاحقه الشرطة بشراسة في الوصافة، وذلك بعد ان رفع رصيده للنقطة 73.

وجاء فريق أربيل ثالثاً بـ70 نقطة، والزوراء رابعاً بـ65 نقطة، بينما حل الطلبة خامساً برصيد 62 نقطة، ثم الكرمة سادساً بـ57 نقطة.

وفي صراع البقاء، تتزايد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع تبقي أربع جولات فقط على ختام موسم 2025-2026.

ويحتل أمانة بغداد المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، يليه نفط ميسان في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة، ثم النجف في المركز التاسع عشر بـ18 نقطة، فيما تأكد هبوط القاسم إلى دوري الدرجة الممتازة للموسم المقبل، بعد تذيله الترتيب برصيد 4 نقاط.

ومع هبوط القاسم رسمياً، أصبح النجف يواجه شبح الهبوط بنسبة كبيرة جدا، بعد سلسلة نتائجه السلبية واتساع الفارق مع منافسيه.

وفي الوقت نفسه، يواصل أمانة بغداد ونفط ميسان التنافس للهروب من المركزين 17 و18، ما يجعل مستقبلهما في الدوري محل قلق، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الفني.

وستكون المباريات المتبقية حاسمة، إذ ستحدد الفريق الثاني الهابط إلى الدرجة الممتازة برفقة القاسم، ويبدو النجف الأقرب لذلك حالياً.

كما ستكشف الجولات المقبلة عن الفريق الذي سيخوض مباراة "البلاي أوف"، التي تجمع صاحب المركز 18 في دوري النجوم مع صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز، على أن يحتفظ الفائز بمقعده في دوري النجوم للموسم المقبل.