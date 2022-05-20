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الجولة 32 من الدوري الممتاز تبتسم للكرخ والنفط والكهرباء

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-20T15:20:52+0000
الجولة 32 من الدوري الممتاز تبتسم للكرخ والنفط والكهرباء

شفق نيوز / تمكنت فرق الكرخ والنفط والكهرباء، اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز ضمن الجولة الـ32 من منافسات الدوري الكروي الممتاز

 ففي المباراة التي جمعتهما على ملعب الساحر احمد راضي، حسم الكرخ نتيجة المباراة التي جمعته بضيفه أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل الكرخ هدفه عن طريق مناف يونس بالدقيقة 24 من الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني عن طريق جعفر عبيس في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، فيما قلص لاعب امانة بغداد فرحان شكور النتيجة في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 31 بالمركز السابع عشر ، فيما تجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 32 بالمركز الرابع عشر .

كما تغلب فريق النفط على نظيره زاخو، بهدف مقابل لا شيء جاء عن طريق اللاعب محمود خليل في الدقيقة 18 من زمن المباراة التي أقيمت في ملعب دهوك.

ورفع النفط رصيده للنقطة 52 بالمركز السادس، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 43 بالمركز الثامن.

ولم ينفع عامل الأرض فريق الصناعة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الكهرباء الذي حسمها لصالحها بهدف مقابل لا شيء، جاء في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب علي جاسم.

وبهذا الفوز رفع الكهرباء رصيده للنقطة 40 بالمركز التاسع ، وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 34 بالمركز 15.

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