الجولة 26 تكشف عن مفاجآت كبيرة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ استعاد فريق زاخو صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 26، برصيد 52 نقطة، بعد فوزه على فريق الشرطة 2-0، ليأتي متساوياً بالنقاط مع فريق الزوراء الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد خسارته أمام فريق دهوك 1-2.

وتراجع فريق الشرطة إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعد خسارته أمام زاخو، بينما جاء فريق القوة الجوية في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، يليه فريق الطلبة في المركز الخامس برصيد 43 نقطة، ثم القاسم في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

وفي المركز السابع جاء فريق دهوك برصيد 40 نقطة، يليه فريق نفط ميسان في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

واحتل فريقا الكرخ والكرمة المركزين التاسع والعاشر برصيد 36 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة جاء الكرخ في المركز التاسع.

أما فريق النفط فحل في المركز 11 برصيد 34 نقطة، بينما جاء فريقا نوروز والنجف في المركزين 12 و 13 برصيد 33 نقطة و 32 نقطة على التوالي.

وفي المراكز الأخيرة، جاء فريق أربيل في المركز 14 برصيد 32 نقطة، يليه الكهرباء في المركز 15 برصيد 31 نقطة، ثم الميناء في المركز 16 برصيد 28 نقطة.

فيما جاء فريق نفط البصرة في المركز 17 برصيد 23 نقطة، تلاه فريق ديالى في المركز 18 برصيد 18 نقطة، وكربلاء في المركز 19 برصيد 18 نقطة، ليتم تحديد ترتيبهم بناءً على فارق المواجهات المباشرة.

وأخيراً، جاء فريق الحدود في المركز 20 برصيد 13 نقطة.