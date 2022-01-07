الجولة 18 من الدوري الممتاز.. قمة كروية ومباريات مهمة هذه مواعيدها

شفق نيوز / تنطلق يوم الاثنين المقبل، منافسات الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وذلك بإقامة أربع مباريات، ثلاث منها في الساعة الثانية ظهراً، تجمع فريقا أربيل مع ضيفه نوروز على ملعب دهوك، ونفط ميسان يواجه على ملعبه نفط البصرة.

ويضيف ملعب الصناعة، مباراة فريقه الصناعة وضيفه نفط الوسط، في حين سيضيف ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الرابعة عصراً، مباراة فريق الشرطة مع ضيفه النجف.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي باقامة خمس مواجهات الأولى يضيف فريق الديوانية على ملعبه أمانة بغداد في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وفي الساعة 1:45 ظهراً تجري مباراة واحدة تجمع فريقي سامراء وزاخو على ملعب الأول.

وستقام مباراة واحدة في الساعة الثانية ظهراً تجمع فريقا القاسم مع النفط على ملعب الكفل، وعلى ملعب الشعب الدولي تقام في الرابعة والنصف مباراة ديربي العاصمة بين فريقي القوة الجوية والزوراء.

ويحتضن ملعب كربلاء الدولي، في السابعة مساءً، مباراة فريق الكهرباء وضيفه الكرخ، وتقام مباراة واحدة يوم الاربعاء المقبل في الساعة السابعة مساءً على ملعب الشعب الدولي بين فريقي الطلبة والميناء .

وكانت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، قد قررت إجراء مباراة فريقي القوة الجوية والزوراء على ملعب الشعب الدولي، يوم الثلاثاء المقبل بالساعة الرابعة والنصف عصراً، بدلاً من يوم الاثنين المقبل في الساعة الثامنة مساءً.