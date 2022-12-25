الجولة 12.. فوز القوة الجوية ونفط البصرة والنفط بالدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حققت فرق القوة الجوية، ونفط البصرة، والنفط الفوز على منافسيها، يوم الأحد، في مباريات الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباريات الثلاث في الساعة الثانية من بعد الظهر، حيث التقى فريق القوة الجوية مع ضيفه اربيل على ملعب الشعب الدولي، وانتهت لصالح القوة الجوية بنتيجة 2-1.

وسجل القوة الجوية هدفه الأول في الدقيقة 5 عن طريق محمد قاسم، وفي الدقيقة الثامنة سجل الصقور هدفهم الثاني من ركلة جزاء نفذها قائد الفريق حمادي احمد.

وفي الشوط الثاني تمكن لاعب أربيل أحمد مكنزي من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه قبل نهاية المباراة.

وفي المباراة الثانية فاز فريق نادي النفط على مضيفه فريق نادي الكرخ بنتيجة 1-0، وسجل النفط هدفه في الدقيقة 26 عن طريق المحترف دينيس اكيارا انتوي.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق نادي نفط البصرة على ضيفه فريق نادي نفط الوسط بنتيجة 1-0، وسجل نفط البصرة هدفه عبر اللاعب علاء رعد في الدقيقة 36.