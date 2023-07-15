الجولة الـ 37 في الدوري العراقي الممتاز.. 5 مباريات هذه مواعيدها

شفق نيوز / تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ 37 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مواجهات مصيرية على مستوى جدول الترتيب.

ويستهل فريقا الطلبة ونوروز، مباريات هذه الجولة، في الساعة السادسة عصراً على ملعب الشعب الدولي، بينما تقام ثلاث مواجهات في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، يستضيف في الأولى دهوك على ملعبه نادي الحدود، ويلاقي نفط ميسان على ملعب ميسان الأولمبي، ضيفه الشرطة، بينما يلاقي الكهرباء ضيفه الديوانية على ملعب نادي الزوراء.

هذا وستقام مباراة واحدة في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي تجمع فريقي القوة الجوية بضيفه زاخو.

ويتصدر نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 36 برصيد 76 نقطة، يليه القوة الجوية بالوصافة برصيد 72 نقطة، ثم الزوراء ثالثاً 64 نقطة، فالطلبة رابعاً 60 نقطة.