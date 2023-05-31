الجولة الـ 31 تجري جملة تغييرات على مراكز فرق الدوري الممتاز

شفق نيوز / شهد انتهاء الجولة الـ 31 من الدوري العراقي الممتاز، تغييرات بترتيب مراكز الفرق، إذ عاد الشرطة للصدارة بعد فوزه على فريق زاخو بهدف وحيد ليرفع رصيده للنقطة 64 مستفيداً من خسارة القوة الجوية أمام أربيل بهدفين دون رد وتجمد رصيده عند النقطة 62.

هذا واحتفظ فريق الزوراء بالمركز الثالث برصيد 57 نقطة رغم خسارته أمام الطلبة بهدف وحيد، في حين قفز الطلبة للمركز الرابع برصيد 53 نقطة مستفيداً من فوزه على الزوراء، وخسارة الكهرباء الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 51 نقطة.

وحلّ دهوك سادسا برصيد 45 نقطة، ثم كربلاء سابعاً برصيد 44 نقطة، والنجف ثامناً برصيد 43 نقطة، ونفط ميسان تاسعاً 42 نقطة، والحدود عاشرا 42 نقطة (بفارق الأهداف).

وبشأن الفرق المهددة بالهبوط، حل زاخو بالمركز الـ 16 برصيد 33 نقطة، والقاسم بالمركز الـ 17 برصيد 32 نقطة، والنفط بالمركز الـ 18 برصيد 30 نقطة، والصناعة بالمركز الـ 19 برصيد 23 نقطة، والديوانية بالمركز الـ 20 برصيد 12 نقطة.