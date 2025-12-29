الجولان يعزز صدارته للدوري الممتاز برباعية وتعادلان في بقية المواجهات

شفق نيوز- بغداد

جرت ثلاث مواجهات كروية، مساء اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وأسفرت نتائجها عن فوز واحد وتعادلين.

وواصل فريق الجولان تمسكه بصدارة دوري الكرة الممتاز برصيد 28 نقطة، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً وكبيراً على حساب فريق عفك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة قدّم فيها الجولان أداءً قوياً ومنظماً على مدار شوطي اللقاء.

وفرض الجولان أفضليته منذ الدقائق الأولى، مستغلاً الانسجام بين خطوطه الثلاثة، ليؤكد أحقيته بالبقاء في قمة جدول الترتيب، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة.

وفي مواجهة البحري ونادي الحسين انتهت بنتيجة 1-1، واتسم اللقاء بالندية والتكافؤ، حيث تبادل الفريقان السيطرة والفرص، قبل أن يكتفي كل طرف بنقطة واحدة إضافية إلى رصيده في الدوري.

كما انتهت مباراة الاتصالات والكاظمية بالتعادل الإيجابي أيضاً بنتيجة 1-1، في مباراة شهدت تنافساً قوياً وأداءً متوازناً من الجانبين، إذ حاول كل فريق خطف الفوز، إلا أن التعادل كان سيد الموقف مع نهاية اللقاء.