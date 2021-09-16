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الجوجيستو والكوراش.. 6 أوسمة عراقية في بطولة آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-16T19:30:28+0000
الجوجيستو والكوراش.. 6 أوسمة عراقية في بطولة آسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للجوجيتسو والكوراش، حصول العراق على ستة أوسمة نحاسية في بطولة اسيا للمتقدمين والتي اختتمت فعالياتها، يوم الخميس، في دولة الامارات المتحدة .

وقال مخلص حسن رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز ان "الرياضيين العراقيين حصلوا على ثلاثة أوسمة في اليوم الأخير من البطولة عن طريق اللاعبين محمد اسماعيل بوزن 62 كغم، ومحمود ياسين وزن 69 كغم ،واخيرا احسان فلاح بوزن 77 كغم .

واشار الى ان العراق حصل في المجمل على ستة اوسمة نحاسية من اصل سبع مشاركين في اكبر مشاركة اسيوية لفئة المتقدمين، منوها إلى أن الوفد العراقي سيعود إلى ارض الوطن غدا بعد انتهاء مشاركته في البطولة.

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