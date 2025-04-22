الجوائز تبلغ 100 ألف دولار.. البصرة تحتضن "نصف ماراثون عالمي" بمشاركة دولية

شفق نيوز/ تستعد محافظة البصرة جنوبي العراق، لاحتضان أول نصف ماراثون عالمي من نوعه على أرضها، يوم الجمعة المقبل، بمشاركة واسعة من 44 دولة وأكثر من 143 عدّاءً دولياً، بالإضافة إلى مئات المشاركين من داخل العراق.

وقال النائب الفني لمحافظ البصرة، زيد الإمارة، لوكالة شفق نيوز، إن "الماراثون سيمثل واجهة حضارية وعمرانية للبصرة، إذ سيمر بمناطق حيوية شهدت مشاريع تطويرية بارزة، بدءاً من المدينة الرياضية وصولاً إلى كورنيش شط العرب"، مشيراً إلى أن "الفعالية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين بالمشاركة، وما زال التسجيل مستمراً".

من جهته، أكد معاون المحافظ لشؤون الرياضة، مهند السعد، أن "الاتحاد الدولي لألعاب القوى اعتمد رسمياً سباق نصف ماراثون البصرة ضمن التصنيف الدولي السنوي، ومن المقرر أن يصل فريق من المساحين الدوليين خلال الأيام المقبلة لتحديد المسافة وفق المعايير العالمية".

وأضاف السعد، أن "اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية تصل إلى 100 ألف دولار لأول عشرة فائزين، وستقام المسابقة على مسافة تزيد عن 21 كيلومتراً، بمشاركة عدائين دوليين من أربع قارات هي أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا".

وأشار إلى أن "السباق سيشهد تأمين 25 محطة استراحة مجهزة بكامل المستلزمات، لضمان راحة المتسابقين وسلاسة تنظيم الحدث الذي يُعد محطة رياضية وسياحية بارزة في تاريخ المدينة".