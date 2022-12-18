الجوائز الفردية في مونديال قطر.. هؤلاء هم الابطال

شفق نيوز/ جرى الإعلان مساء يوم الأحد عن الجوائز الفردية، في كأس العالم لكرة القدم، الذي أقيم في قطر، وتُوج به منتخب الأرجنتين إثر فوزه على فرنسا بركلات الترجيح، فيما كانت الأشواط الإضافية قد انتهت بالتعادل 3-3.

وآلت الجوائز الفردية للاعبين في المونديال على النحو التالي: