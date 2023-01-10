الجهاز الفني لمنتخب العراق: لا إصابات للاعبينا رغم شراسة لقاء امس

شفق نيوز/ أكد الجهاز الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ولم يتعرض أحد منهم لإصابة رغم صعوبة مباراة ليلة أمس مع السعودية.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب محمد عماد، لوكالة شفق نيوز، ان "الجهاز الفني والكادر الطبي أكدا عدم حصول إصابات رغم شراسة المباراة مع السعودية وقوة التلاحم بين اللاعبين بأجواء ممطرة شهدتها البصرة يوم امس".

واضاف ان "الجهاز الفني للمنتخب قرر ان تكون تدريبات اليوم للاعبين خفيفة ودون تحميلهم جهداً"، مبينا ان "الوحدة التدريبية لهذا اليوم استشفائية كون الفريق خرج من مباراة قوية امام السعودية وكانت مجهدة بسبب الامطار وبذل اللاعبون جهداً اضافياً خلال اللقاء".

وبين ان "اللاعبين عازمون على المضي قدماً نحو اللقب وانهم يتمتعون بمعنويات عالية جدا وثقة بالنفس لاسيما بعد تحقيق الانتصار يوم امس".

وحقق المنتخب العراقي مساء أمس الاثنين الفوز على المنتخب السعودي في منافسات الجولة الثانية للمجموعة الاولى في بطولة خليجي 25، بهدفين نظيفين بإمضاء ابراهيم بايش وآسو رستم.