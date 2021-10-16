الجمهور يكبد نادي نوروز خسارة فادحة امام القوة الجوية

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، اعتبار فريق نوروز خاسراً بنتيجة 3-0 في مباراته امام فريق القوة الجوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى للدوري الممتاز للموسم 2021-2022.

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي، لوكالة شفق نيوز، ان اتحاد كرة القدم وخلية الازمة المعنية بوباء كورونا يشددان على عدم دخول الجمهور الى الملاعب في اي مباراة كإجراء للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبين ان الاتحاد "في مثل هكذا حالات خوّل لجنة المسابقات ومنحها صلاحيات اتخاذ القرار المناسبة لكل حالة، وبما ان نادي نوروز لم يتمكن من اخراج الجمهور رغم منحه مهلة لمغادرة الملعب وعلم الادارة بقرار الاتحاد بعدم السماح للجمهور بالدخول الا ان الوضع بقي على حاله حتى انهى الحكم المباراة قبل أن تبدأ بسبب اصرار الجمهور على البقاء واخفاق الادارة بإخراجه".

واشار الاوسي الى ان لجنة المسابقات "تغاضت عن عقوبات اخرى كان من المفترض اتخاذها كالغرامات المالية، واكتفت باعتبار الفريق خاسراً امام القوة الجوية 3-0 فقط".

وختم بالقول ان اللجنة "تتجه لرفع توصية بهذا الشأن الى الاتحاد العراقي لكرة القدم والقرار النهائي سيكون حسب وجهة نظر المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة".

وكان جمهور نادي نوروز قد دخل ملعب السليمانية في مباراة فريقه امام القوة الجوية يوم امس الجمعة في اطار الجولة الرابعة للدوري الممتاز، ورفض الخروج رغم مطالبته بذلك كون دخولهم خرق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.