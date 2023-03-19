الجمهور النجفي يجبر رئيس النادي ونائبه على الاستقالة

شفق نيوز/ أعلن رئيس نادي النجف عباس مهدي ونائبه على نايف، يوم الأحد، عن استقالتهما من الهيئة الأدارية للنادي .

وقال عباس مهدي لوكالة شفق نيوز، ان السبب الذي دعاني للاستقالة انا والنائب هو عدم السماح الجمهور النجفي بإجراء الانتخابات الدورية، موضحا أن الجمهور لا يسمح باقامة الانتخابات ويمنع من الحضور للانتخابات ولهذا قررت انا والنائب تقديم استقالتنا، سيما بعد ان تاكدنا بعدم إجراء الانتخابات نتيجة إصرار الجمهور.

واضاف ان الجمهور منع دخول المرشحين وأعضاء الهيئة العامة للمؤتمر الانتخابي الذي حدد قبل أيام ليحدد للانتخابات وقت اخر وهو يوم غد لكن الجمهور سيُفشل أقامتها مجددا .

وبين، بعد هذا الاصرار الجماهيري فضلت الاستقالة انا والنائب لان مدتنا انتهت كإدارة وكان لابد من اجراء انتخابات جديدة، موضحا أن الإدارة حُلت تقريبا وبنسبة كبيرة وستشكل هيئة مؤقتة لحين إجراء انتخابات رسمية .

ويحتل فريق النجف بعد انتهاء الجولة 21 المركز الثامن برصيد 30 نقطة .