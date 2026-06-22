الجمهور العراقي يدخل ملعب فيلادلفيا استعدادا لمواجهة العراق وفرنسا بالمونديال

شفق نيوز- واشنطن

تدفقت الجماهير العراقية، لملعب فيلادلفيا الدولي، مساء الاثنين، بعد فتح أبواب الملعب لحضور المواجهة المرتقبة بين العراق وفرنسا، المقرر انطلاقها عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وشهدت عملية دخول الجماهير تنظيما ملحوظاً لتتبدد المخاوف المرتبطة بالأحوال الجوية المتقلبة، في ظل توقعات بهطول أمطار وعواصف رعدية قد تؤثر على إقامة المباراة.

فيما دخل لاعبي المنتخب العراقي أرضية الملعب، محيين الجماهير العراقية المتوافدة من كل مكان وللتعود على ارضية الملعب التي مازالت تتعرض لرشقات الامطار.

وتواصل اللجنة المنظمة متابعة التقارير الجوية بشكل مستمر قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اقامة اللقاء في موعده المحدد أو تأجيله.

وتزايدت الشكوك حول امكانية اقامة المباراة بعد تعرض المنطقة خلال الأيام الماضية لعواصف رعدية، أجبرت المنتخب الفرنسي على ايقاف احدى حصصه التدريبية كاجراء احترازي حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتم تعليق المباريات فوراً عند رصد نشاط رعدي أو صواعق بالقرب من الملعب، ولا يُسمح باستئناف اللعب إلا بعد مرور 30 دقيقة متواصلة من دون تسجيل أي نشاط رعدي جديد، ما يجعل الظروف الجوية عاملاً حاسماً في تحديد مصير المواجهة المرتقبة.