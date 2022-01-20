الجمهورية يتوج اولا في ختام بطولة العراق للمصارعة الرومانية

شفق نيوز/ اختتمت منافسات المصارعة الرومانية لبطولة أندية العراق بالمصارعة للأحداث اليوم الخميس، التي جرت في قاعة الاتحاد بمجمع ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبدالكاظم لوكالة شفق نيوز، ان النتائج الفرقية أسفرت عن تتويج فريق نادي الجماهير اولا بعد ان جمع 195 نقطة.

واضاف ان المركز الثاني للبطولة كان من نصيب فريق نادي الكاظمية وجمع 184 نقطة، بينما حسم فريق نادي المركز الثالث برصيد 125 نقطة ، ثم فريق نادي الحسنين ثالث مكرر وجمع 76 نقطة.

وبين عبد الكاظم، أن منافسات البطولة لفعالية الحرة ستقام نزالاتها يوم غد الجمعة في المركز التخصصي لاتحاد الكرة ببغداد.