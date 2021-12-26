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الجمناستك.. مدينة الصدر يتوج بلقب بطولة العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-26T17:37:15+0000
الجمناستك.. مدينة الصدر يتوج بلقب بطولة العراق

شفق نيوز/ اختتمت في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالبصرة يوم الأحد بطولة المراكز التخصصية بالجمناستك المفتوحة بمشاركة واسعة لكل الفئات.

وقال اياد نجف رئيس اتحاد الجمناستك لوكالة شفق نيوز ان ثلاثة عشر مركزاً شاركت في البطولة التي شهدت تنافساً حادا بين لاعبي فرق المراكز التخصصية للمحافظات العراقية.

واشار الى ان البطولة اسفرت عن تتويج فريق مركز مدينة الصدر بالمركز الاول، وحل فريق مركز ذي قار ثانيا بينما جاء مركز بغداد الرصافة بالمركز الثالث.

واضاف ان الهدف من البطولة لاختيار اللاعبين الحاصلين على المراكز الاولى لضمهم للمنتخب الوطني للمتقدمين استعدادا لبطولة العالم المقررة في مدينة ليفربول الانكليزية العام المقبل والذي اقر اقامته هناك في ضوء قرار اجتماع الكونغرس الاخير لاتحاد الجمناستك الدولي، مبينا ان موعد انطلاق البطولة سيقر لاحقا .

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