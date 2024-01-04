الجمل يترك فريق النجف والإدارة تتفق مع شهد

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي النجف الرياضي، يوم الخميس، أنها تلقت استقالة مفاجئة من المدرب المصري حمزة الحمل عن قيادة فريقها الكروي، مشيرة إلى اتفاقها مع المدرب العراقي عبد الغني شهد.

وقال الأمين المالي للنادي علي هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة كانت قد اتفقت مع الجمل أن يذهب إلى مصر للتمتع بإجازة بعد توقف منافسات الدوري ومن ثم العودة لاستكمال المشوار إلا أنه فاجئنا بالاعتذار عن إتمام المهمة لعدم تمكنه الاستمرار بسبب سوء التوفيق مع الفريق".

وبين أن "إدارة النجف فاتحت المدرب عبد الغني شهد لتسلمه المهمة وقيادة كرة النجف لما تبقى من دوري نجوم العراق وقد توصلت معه لاتفاق شبه نهائي".

وأوضح هاشم أن "الإدارة ستجتمع مع شهد مساء اليوم لإتمام الاتفاق النهائي وتوقيع العقد".

ويحتل النجف المركز 13 برصيد 13 نقطة بعد انتهاء الجولة 12 لدوري نجوم العراق.