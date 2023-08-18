الجمل مدرباً لغزلان العراق

شفق نيوز / أنهت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي، يوم الجمعة، إجراءات التعاقد الرسمي مع المدرب المصري حمزة الجمل، لقيادة فريق كرة القدم الأول للموسم المقبل 2023/2024.

والجمل من مواليد 1970، وأبرز الفرق التي اشرف على تدريبها الاسماعيلي المصري ونفط الوسط العراقي.

يذكر أن المدرب سعد حافظ، هو آخر مدرب قاد فريق "غزلان البادية".

وأجرى النادي الأسبوع الماضي، انتخابات الهيئة الإدارية لنادي النجف، وفق قانون رقم 18 لسنة 1986 وتعديل القانون 27 لسنة 1988 موحداً.

وفاز كل من: علي هاشم وحصد 202 صوت، وعلي نايف الذي حصد 176 صوتاً، وفاضل محمد علي 167 صوتاً وباسل الصائغ 165 صوتاً، وفلاح حسن 169 صوتاً، وعباس مهدي 192 صوتاً، ورحيم جاسم محمد 183 صوتاً.

وكان عبد الغني شهد، هو من قاد دفة إدارة النادي بشكل مؤقت، خلال المرحلة الماضية.