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الجمعية العامة للجنة الأولمبية تعيد تفعيل عمل ممثلياتها في المحافظات

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-11T15:14:44+0000
الجمعية العامة للجنة الأولمبية تعيد تفعيل عمل ممثلياتها في المحافظات

شفق نيوز/ عقدت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم السبت، اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بالشأن الرياضي.

وذكر اعلام اللجنة الاولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاجتماع عُقد في قاعة فندق رمادا بمحافظة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، برئاسة رئيس اللجنة رعد حمودي، وممثل إقليم كوردستان جوتيار عادل، ومدير شباب ورياضة الاقليم شاكر سمو، وشخصيات مسؤولة أخرى، فضلاً عن أكثر 30 عضواً من الجمعية العامة.

وقرر المجتمعون، بحسب البيان، الموافقة بالإجماع على إعادة تفعيل عمل ممثليات اللجنة الأولمبية في المحافظات، وتأجيل تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ولجنة الاخلاقيات، الى الاجتماع المقبل لحين دراسة الأسماء المؤهلة أكثر للتصدي لهذه المسؤوليات، ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى بصدد ذلك لأهمية الموضوع.

واتفقوا على تأجيل تحويل اللجان المؤسسة الى اتحادات رياضية مركزية ودراسة ذلك مجدداً في الاجتماع المقبل لاتخاذ القرار الأسلم بصدد بعضها فيما إذا استلزم الأمر ذلك.

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