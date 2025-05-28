الجمعة يكتمل العدد.. وصول 3 لاعبين إلى البصرة وأرنولد يُغلق التدريبات

شفق نيوز/ يواصل منتخب العراق تحضيراته المكثفة في مدينة البصرة استعداداً لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، في الخامس من حزيران المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت تدريبات المنتخب، اليوم الأربعاء، انضمام ثلاثة لاعبين محترفين، حيث وصل مهاجم إيبسويتش تاون الإنجليزي، علي الحمادي، إلى البصرة، إلى جانب حسين علي، لاعب نادي هيرنفين الهولندي، ويوسف الأمين، لاعب نادي الوحدة السعودي.

ومن المقرر أن يكتمل تعداد اللاعبين يوم الجمعة المقبل، في وقت أعلن فيه المدير الفني للمنتخب، غراهام أرنولد، إقامة مباراة ودية داخلية بعد غد الجمعة، يتم خلالها تقسيم اللاعبين إلى فريقين، بهدف تقييم الجاهزية الفنية والبدنية قبيل الاستحقاق القاري المرتقب.

وقرر الجهاز الفني، بحسب بيان لاتحاد الكرة، ورد لوكالة شفق نيوز، إغلاق تدريبات اليوم أمام وسائل الإعلام، في إطار التركيز على الجوانب التكتيكية والخططية.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مساء أمس الثلاثاء وحدته التدريبية الثانية على ملاعب مدينة البصرة الرياضية، بمشاركة 22 لاعباً، تحت إشراف المدرب أرنولد وطاقمه الفني.