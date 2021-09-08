الجمعة.. أربع مواجهات في انطلاق بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تنطلق بعد غد الجمعة مباريات المرحلة الأولى لبطولة كاس العراق للموسم 2021-2022 بطريقة خروج المغلوب.

وقال علي عبيس عضو لجنة المسابقات لوكالة شفق نيوز إن المرحلة الأولى ستقام بمشاركة 24 نادياً من فرق دوري الدرجة الثانية والثالثة لتلتحق بفرق دوري الدرجة الأولى ليصبح العدد 48 نادياً.

واضاف أن المرحلة الثانية ستنتهي باعتماد 12 نادياً من دوري الدرجة الثانية والثالثة والأولى لتلتحق بفرق الدوري الممتاز ليصبح العدد 32 نادياً.

وبين انه سيتم تطبيق نظام الذهاب والإياب للدور نصف النهائي من البطولة ويتم احتساب الفريق الفائز وفق المادة السادسة من نظام المسابقات.

وتنطلق منافسات البطولة بعد غد الجمعة؛ ففي مجموعة بغداد يلاقي فريق الجامعة مع فريق محافظة بغداد على ملعب الجامعة ، بينما يلتقي فريق الاثير مع فريق حيفا على ملعب التحدي ، ويضيف فريق المحمودية على ملعبه فريق نادي جسر ديالى ، ويضيف ملعب الكشافة فريقا نادي الحشد الشعبي مع فريق نادي المهندسين ، وتجري كل المباريات في الثالثة والنصف عصراً، وفق عبيس.

واوضح انه سيتم فرض غرامة مالية على الأندية المنسحبة بعد إجراء القرعة أو أثناء سير المسابقة، حيث يعدُ الفريق خاسرًا 3-0 مع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار، فيما ستكون الغرامة المالية خمسة ملايين وخسارة 3-0 في الدور الثاني وتُضاعف الغرامة في الدور الثالث بعد دخول أندية الدوري الممتاز.