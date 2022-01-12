سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجمعة.. انطلاق بطولة اندية العراق وألعاب قوى الشرطة يكثف استعداداته

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-12T18:46:12+0000
الجمعة.. انطلاق بطولة اندية العراق وألعاب قوى الشرطة يكثف استعداداته

شفق نيوز/ تنطلق يوم الجمعة المقبل، بطولة أندية العراق والمؤسسات لاختراق الضاحية بألعاب القوى والتي ينظمها اتحاد اللعبة، ويشارك فيها أكثر من ثلاثين نادياً وتحتضنها ملاعب الجادرية في العاصمة بغداد.

وقالَ مدرب فريق الشرطة، علي ماجد لوكالة شفق نيوز،  إن فريقه جاهز لدخول منافساتِ البطولة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، بعد أن حضوره معسكراً داخلياً بغية اختتام التحضيرات قبل الدخول في أجواء البطولة التي ينطلق مؤتمرها الفني يوم غد الخميس.

وأضاف ماجد،  أن جميع اللاعبين في أتم الجاهزيةِ، مؤكداً  كثفنا وحداتنا التدريبية خلال الأسبوع الماضي من أجل مواصلة تحقيق الانجاز والتتويج لأبطالنا.

وقدم ماجد، شكره إلى الهيئةِ الإدارية للنادي على مواكبتها ودعمها، معرباً عن امله بأن يجني ثمار هذا الدعم بتحقيق نتائج ايجابية.

وكان فريق نادي الشرطة قد توج أولاً في الموسم الاخير بلقب البطولة لفئة المتقدمين، وفريق نادي الجيش ثانياً ونادي الحشد الشعبي ثالثاً.

 

related

رياضي عراقي يبيع أحذيته لدفع إيجار بيته

Date: 2020-11-27 07:21:53
رياضي عراقي يبيع أحذيته لدفع إيجار بيته

منتخب العراق أولا في بطولة العرب بالثلاثي

Date: 2021-06-04 15:19:35
منتخب العراق أولا في بطولة العرب بالثلاثي

دانا حسين تحقق رقما قياسيا جديدا وتقترب من التأهل لأولمبياد طوكيو

Date: 2021-06-06 13:35:01
دانا حسين تحقق رقما قياسيا جديدا وتقترب من التأهل لأولمبياد طوكيو

ذهبيتان للعراق في اليوم الثاني لبطولة العرب لألعاب القوى

Date: 2021-06-17 18:04:04
ذهبيتان للعراق في اليوم الثاني لبطولة العرب لألعاب القوى

صور.. تحطيم 3 أرقام قياسية في بطولة اندية العراق لالعاب القوى

Date: 2021-10-31 08:57:26
صور.. تحطيم 3 أرقام قياسية في بطولة اندية العراق لالعاب القوى