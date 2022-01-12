الجمعة.. انطلاق بطولة اندية العراق وألعاب قوى الشرطة يكثف استعداداته

شفق نيوز/ تنطلق يوم الجمعة المقبل، بطولة أندية العراق والمؤسسات لاختراق الضاحية بألعاب القوى والتي ينظمها اتحاد اللعبة، ويشارك فيها أكثر من ثلاثين نادياً وتحتضنها ملاعب الجادرية في العاصمة بغداد.

وقالَ مدرب فريق الشرطة، علي ماجد لوكالة شفق نيوز، إن فريقه جاهز لدخول منافساتِ البطولة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، بعد أن حضوره معسكراً داخلياً بغية اختتام التحضيرات قبل الدخول في أجواء البطولة التي ينطلق مؤتمرها الفني يوم غد الخميس.

وأضاف ماجد، أن جميع اللاعبين في أتم الجاهزيةِ، مؤكداً كثفنا وحداتنا التدريبية خلال الأسبوع الماضي من أجل مواصلة تحقيق الانجاز والتتويج لأبطالنا.

وقدم ماجد، شكره إلى الهيئةِ الإدارية للنادي على مواكبتها ودعمها، معرباً عن امله بأن يجني ثمار هذا الدعم بتحقيق نتائج ايجابية.

وكان فريق نادي الشرطة قد توج أولاً في الموسم الاخير بلقب البطولة لفئة المتقدمين، وفريق نادي الجيش ثانياً ونادي الحشد الشعبي ثالثاً.