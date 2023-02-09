الجمعة.. انطلاق بطولة اندية العراق للناشئين والشباب برفع الأثقال

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لرفع الاثقال عن انطلاق بطولة اندية العراق برفع الأثقال لفئتي الشباب والناشئين، يوم غدٍ الجمعة .

وقال نائب رئيس اتحاد اللعبة صالح محمد كاظم لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد سيقيم يوم غدٍ الجمعة بطولة اندية العراق برفع الاثقال لفئتي الناشئين والشباب في قاعة مدرسة رعاية المواهب بمقر وزارة الشباب والرياضة ببغداد.

واضاف ان المنافسات تستمر لمدة يومين ، مشيرا إلى أن تلك البطولة التي ستشهد مشاركة اغلب الاندية من جميع المحافظات هي المعيار الحقيقي لاختيار لاعبي المنتخبات في ضوء النتائج لإعدادهم بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة .

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن جميع الأمور اللوجستية التي تخص البطولة يعمل الإتحاد على توفيرها بغية إنجاح المنافسات بين الأندية المشاركة سيما وان هناك لاعبين مميزين ومواهب واعدة يعطون المنافسات أثارة وندية للبطولة.

يذكر أن لاعب منتخب العراق لرفع الأثقال لفئة الشباب علي عمار يسر، حقق الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة آسيا برفع الاثقال في تموز العام الماضي التي أقيمت في العاصمة الاوزبكية طشقند.